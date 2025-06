Der Zoll hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck am Dienstagmorgen mit rund 170 Einsatzkräften zehn Wohn- und Geschäftsgebäude im Raum Hamburg sowie bei Bauvorhaben in Bremen, Wismar und Augsburg durchsucht. Der Razzia waren monatelange Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige vorausgegangen. Gegen die Firma der Beschuldigten wurde ein Vermögensarrest in Höhe von 518.000 Euro verhängt.