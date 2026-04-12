In Zeiten, in denen der Liter Kraftstoff nicht nur in Arnstadt deutlich über zwei Euro kostet, scheint manch einer auf ungewöhnliche Sparmethoden zu setzen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zapften Unbekannte in der Richard‑Wagner‑Straße einem geparkten Ford Focus den halben Tank ab. Laut Polizei entstand dem 78‑jährigen Halter ein Schaden von mindestens 50 Euro – was bei den aktuellen Preisen durchaus plausibel klingt.