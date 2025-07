Rückkehr ins Harry-Potter-Universum

Im November wird Felton nach 15 Jahren in seine bekannteste Rolle zurückkehren - und das auf der Theaterbühne. In "Harry Potter and the Cursed Child" feiert er als Draco Malfoy in der englischsprachigen Version des Stücks sein Broadway-Debüt in New York. "Ich hätte es nicht für möglich gehalten, nach so einer langen Zeit noch einmal in die Rolle des Draco zurückzukehren", sagte er.