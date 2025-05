Der Ikarus ist im Osten der Republik legendär. Keine andere Bus-Marke rollte in vier Jahrzehnten DDR häufiger auf den Straßen, als der im ungarischen Budapest und Székesfehérvár hergestellte Omnibus. Am Samstag, 17. Mai, werden nun wieder viele dieser Fahrzeuge in Meiningen zu sehen sein: Beim 8. Ikarus-Treffen in Deutschland. Das findet immer im Wechsel mit dem in Ungarn statt.