Wenn Piratinnen, Wildkatzen, zweibeinige Kühe, große Haribo-Lauftüten, Cowgirls, Marienkäfer, leuchtende Stehlampen und in vielen anderen verrückten Kostümen Steckende sich dem einstigen Simson-Standort in Heinrichs nähern, dann ist es wieder so weit: Der SCV Ikalla lädt ein zur Weiberfastnacht in seine Narhalla – den großen Saal im Simson Gewerbepark, so wie am Freitag.