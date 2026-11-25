Sie scharren schon mit den Füßen und wollen endlich so richtig mit ihrer neuen Saison durchstarten: Die Ikalla-Mitglieder. Doch weil sie bis zu ihren Karnevals-Höhepunkten noch ein bisschen zum Nichtstun verdonnert sind, starten sie frisch und frei mal eben nicht-närrisch, sondern weihnachtlich. Und so richten sie auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt aus. Wo? Natürlich direkt vor den Türen ihrer Narrhalla. Im Simson-Gewerbegebiet, direkt hinter Tor B.