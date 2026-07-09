Welterfolge mit Rockproduzent Jim Steinman

Mit den großen Erfolgen und den Hitsingles der frühen Jahre konnten das dritte und vierte Album nicht mithalten. Als Bonnie Tylers erster Plattenvertrag Anfang der 80er auslief, lehnte sie einen neuen ab. "Ich hatte keine Lust mehr, diese Country-Rock-Musik zu machen", sagte sie. "Ich wollte mehr in Richtung Rock gehen."

Bei ihrem neuen Plattenlabel beharrte sie darauf, mit Jim Steinman zu arbeiten, der sich als Songwriter von Rocksänger Meat Loaf ("Bat Out Of Hell") einen Namen gemacht hatte. "Und der Rest ist Geschichte!", sagte sie der dpa über die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die von Steinman geschriebene und produzierte Powerballade "Total Eclipse Of The Heart" wurde ihr größter Hit, erreichte Platz 1 in Großbritannien und den USA und brachte ihr eine Grammy-Nominierung ein. Das Album "Faster Than The Speed of Night", das überwiegend aus wuchtigen Coverversionen bestand, wurde ebenfalls ein großer Erfolg.

Von Steinman stammt auch die Kulthymne "Holding Out For A Hero". Der theatralische Rocksong war 1984 im Kinofilm "Footloose" zu hören. Die Szene, in der Kevin Bacon eine Mutprobe auf einem Traktor ablegt, wirkt heute unfreiwillig komisch, aber Tylers bombastisches Lied ist ein Klassiker. Natürlich durfte "Holding out for a Hero" bei keinem ihrer Konzerte fehlen.

Ein rätselhafter Misserfolg und drei Alben mit Dieter Bohlen

Warum ihr 1988 erschienenes Album "Hide Your Heart" kein Erfolg wurde, ist eines der großen Rätsel der Musikgeschichte. Starproduzent Desmond Child (Kiss, Bon Jovi) schrieb für Tyler "Save Up All Your Tears", das aber erst als Coverversion von Robin Beck und dann von Cher erfolgreich wurde. Ihre kaum beachtete Single "The Best" wurde ein Jahr später ein Welthit für Tina Turner.

In den 90ern konzentrierte sich Tyler zeitweise auf den europäischen Markt. Die Britin unterschrieb beim deutschen Label Hansa Records. Dieter Bohlen produzierte für sie drei Alben. "Es hat Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten", sagte sie.

2013 nahm Tyler für Großbritannien am Eurovision Song Contest teil. Mit ihrem Song "Believe in Me" belegte sie zwar nur den 19. Platz, fand das Erlebnis aber trotzdem "wundervoll".

Tyler plante eine große Europa-Tournee

Tyler hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan. Mit dem britischen Judoka und früheren Olympia-Teilnehmer war sie seit 1973 verheiratet. "Wir reisen überall zusammen hin", sagte Tyler über das Geheimnis ihrer langen Ehe. "Er liebt das Reisen wahrscheinlich noch mehr als ich. Er steht gern an der Seite der Bühne und singt mit." Das Paar lebte abwechselnd an der Südküste von Wales und an der Algarve. Kinder hatten sie nicht.

In über vier Jahrzehnten als Künstlerin hatte sich ihre rauchige Stimme kaum verändert. Dreimal pro Woche arbeitete die Nichtraucherin mit einem Stimmtrainer. Und vor jedem Auftritt gönnte sich Tyler einen Schluck Jack-Daniel's-Whisky mit Red Bull. "Nur ein kleiner Schuss, das ist alles", betonte sie im dpa-Interview. "Aber wenn ich von der Bühne komme und meine Show vorbei ist, dann mag ich gern Rotwein."

Im März 2026 stand Bonnie Tyler zuletzt auf der Bühne. Ab Mai hatte sie eigentlich auf ausgedehnte Europa-Tournee gehen und insgesamt 18 Konzerte in Deutschland geben wollen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: "Ich liebe es auf der Bühne zu stehen."