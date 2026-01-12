Wie gut funktioniert der Winterdienst im Ilm-Kreis? Sind Sie zufrieden? Ist der Winterdienst eine Katastrophe? Das wollen wir von Ihnen wissen.
Ihre Meinung zählt Wie gut funktioniert der Winterdienst?
Danny Scheler-Stöhr 12.01.2026 - 18:00 Uhr
Es gehört zum Winter wie Schnee und Eis: die Debatte darüber, wie gut der Winterdienst funktioniert. Nun sind Sie gefragt!
Wie gut funktioniert der Winterdienst im Ilm-Kreis? Sind Sie zufrieden? Ist der Winterdienst eine Katastrophe? Das wollen wir von Ihnen wissen.
Nach der Werbung weiterlesen
Unsere Berichterstattung zum Wintereinbruch im Ilm-Kreis: