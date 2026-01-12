 
  6. Wie gut funktioniert der Winterdienst?

Ihre Meinung zählt Wie gut funktioniert der Winterdienst?

Es gehört zum Winter wie Schnee und Eis: die Debatte darüber, wie gut der Winterdienst funktioniert. Nun sind Sie gefragt!

Ihre Meinung zählt: Wie gut funktioniert der Winterdienst?
Der Winterdienst hatte in den vergangenen Tagen viel zu tun. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Wie gut funktioniert der Winterdienst im Ilm-Kreis? Sind Sie zufrieden? Ist der Winterdienst eine Katastrophe? Das wollen wir von Ihnen wissen.

Unsere Berichterstattung zum Wintereinbruch im Ilm-Kreis: