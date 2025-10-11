Ihre Meinung?: Umfrage zum neuen Tempolimit in Suhl

Billig ist die Umsetzung eines entsprechenden Stadratsbeschlusses jedenfalls nicht, so der Finanzdezernent im März. „Weil sich bei Tempo 50 die mit Tempo 60 berechneten Räumzeiten auf den zwei auch nachts ampelgeregelten Kreuzungen verändern, müssen die Ampelschaltzeiten angepasst werden. Das ist aufwendig und kostet“, sagte er. Dazu kommen die neuen Schilder.