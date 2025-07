Im Landkreis Sonneberg bilden die Arbeitskosten das Konjunkturrisiko Nummer eins. Der Landkreis ist keine Hochlohnregion. Vielmehr werden in den Betrieben weitaus mehr Beschäftigte auf Helferpositionen eingesetzt als in den meisten anderen Regionen. Mindestlohnerhöhungen und steigende Lohnnebenkosten setzen daher den Geschäften vieler Arbeitgeber zu. Gerade in einer Rezession bestehen nur geringe Spielräume. Dies zeigt nach Angaben von Kammersprecher Dominik Konrad die Konjunkturumfrage Frühsommer 2025 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen.