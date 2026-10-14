Die Wirtschaft in Südthüringen zeigt nach Jahren der Krise erstmals wieder vorsichtige Anzeichen einer Stabilisierung. Zwar liegt die Region noch weit von einem breit getragenen Aufschwung entfernt, doch vor allem in der Industrie verbessern sich Stimmung und Auslastung. Das geht aus der Herbst-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hervor. Grundlage sind Antworten von Unternehmen aus allen wichtigen Wirtschaftsbereichen.