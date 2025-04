Ralf Pieterwas Foto: a/ri

„Städtische Wirtschaftsstrukturen sind häufig durch einen größeren Dienstleistungsanteil geprägt. Sind planerische, ingenieurswissenschaftliche oder EDV-Dienstleistungen gefragt, kann es auch in schwierigen Zeiten zu einer etwas besseren Entwicklung im Dienstleistungsbereich kommen. Auffällig ist aber, dass der Konjunkturklimaindikator in allen Südthüringer Städten unter der 100-Punkte-Marke liegt. Selbst in den Städten kommt die Wirtschaft momentan nicht aus der Rezession heraus“, erklärt Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK .