Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Suhler Haus der Wirtschaft wurden vor einigen Tagen die Schmuckurkunden überreicht. Der Einladung folgten 54 Absolventen gemeinsam mit ihren Angehörigen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben 12 Prozent mehr Personen die anspruchsvollen Prüfungen final abgeschlossen und alle Prüfungsteile abschließend erfolgreich gemeistert. Im Vorjahr gab es 74 erfolgreiche Abschlüsse. Die Nachfrage nach qualifizierten Abschlüssen sei ein deutliches Signal für die wachsende Bedeutung beruflicher Weiterbildung, heißt es in der Mitteilung der IHK Südthüringen.