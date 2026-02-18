Erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit besteht darin, Arbeit, Kapital und Wissen effizient zu kombinieren, um wirtschaftliche Erträge zu erzielen. Nach Einschätzung vieler Betriebe nimmt jedoch der zeitliche Aufwand für die Erfüllung gesetzlicher Dokumentations- und Nachweispflichten sowie weiterer administrativer Anforderungen weiter zu. Dies tritt insbesondere in Phasen geringerer Auslastung noch deutlicher zutage. Darauf weisen die Rückmeldungen aus dem Landkreis Hildburghausen im Rahmen der Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn 2026 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hin, wie die IHK berichtet.