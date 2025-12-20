Standortkosten sind Standortnachteile. Zu diesem Ergebnis kam im vergangenen Jahr die Standortanalyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen. Vor diesem Hintergrund veranstaltete die IHK in den Räumen der Rhön-Rennsteig-Sparkasse in Meiningen eine Kostenkonferenz. Beteiligt waren ehrenamtlich engagierte Unternehmer, die Vizelandrätin Susanne Reich, die Bürgermeister von Meiningen, Fabian Giesder, und Kaltennordheim, Erik Thürmer, sowie Vertreter kommunaler Wirtschaftsförderungen.
IHK Konferenz Hohe Kosten sind Standortnachteil
Redaktion 20.12.2025 - 10:00 Uhr