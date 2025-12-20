Standortkosten sind Standortnachteile. Zu diesem Ergebnis kam im vergangenen Jahr die Standortanalyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen. Vor diesem Hintergrund veranstaltete die IHK in den Räumen der Rhön-Rennsteig-Sparkasse in Meiningen eine Kostenkonferenz. Beteiligt waren ehrenamtlich engagierte Unternehmer, die Vizelandrätin Susanne Reich, die Bürgermeister von Meiningen, Fabian Giesder, und Kaltennordheim, Erik Thürmer, sowie Vertreter kommunaler Wirtschaftsförderungen.