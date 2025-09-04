Wenn sich einmal im Jahr die Südthüringer Unternehmer- und Politikerfamilie zum IHK-Jahresempfang in Suhl trifft, dann ist das nicht nur ein ertragreiches gesellschaftliches Ereignis, sondern auch eine zwiespältige Veranstaltung. Man – in diesem Fall sind das die erfolgreicheren und selbstbewussteren unter den 26.000 IHK-Mitgliedsunternehmen – feiert sich selbst und seine Besten, verleiht Mittelstandspreise und vertieft die Kontakte. Zugleich gerät bisher jeder dieser Abende auch zu einer Art Tribunal gegen die herrschende Wirtschaftspolitik. Ganz gleich ob die ökonomische Lage als schlecht oder als mittelgut empfunden wird (hervorragend ist sie nie): Die Regeln und Rahmenbedingungen sind stets zu eng, zu wenig wirtschaftsfreundlich. Der Unternehmer-Appell an die Politik ist immer: Lasst uns doch endlich einfach nur machen.