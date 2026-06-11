Die wirtschaftliche Lage im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat sich im Frühsommer 2026 deutlich verschlechtert. Die erhofften Impulse durch staatliche Investitionsprogramme bleiben aus, stattdessen belasten steigende Energie- und Rohstoffpreise, hohe Arbeitskosten sowie geopolitische Unsicherheiten die Unternehmen. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hervor.