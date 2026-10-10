Natürlich sollen Unternehmer frei entscheiden, was sie produzieren. Da ist Südthüringens IHK-Präsident Torsten Herrmann nur zuzustimmen. Richtig ist, dass Autos mit Verbrennungsmotor global betrachtet noch viele Jahre gebraucht werden. Schon Deutschland tut sich schwer, genug Ladesäulen aufzubauen. Doch haben die Forderungen der IHK leider Haken. E-Fuels könnten günstiger werden, wenn sie irgendwann massenhaft auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehen. In Deutschland werden sie aufgrund hoher Energiepreise aber eher nicht produziert.