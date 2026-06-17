Natürlich fiel an dem Abend irgendwann der Spruch: „Es braucht auch Indianer und nicht nur Häuptlinge.“ Gemünzt auf die Situation an den Grundschulen, wo zum Teil bis zu 80 Prozent der Schüler, im Schnitt jedoch über 40 Prozent, ans Gymnasium wechseln. Alle Eltern haben den Wunsch: Die Kinder sollen ja was besseres werden, mindestens mal studieren. Doch im wahren Leben sieht es anders aus: „75 Prozent der Beschäftigten sind Facharbeiter, nur 20 Prozent Akademiker“, sagte Südthüringens IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas beim Bildungspolitischen Abend der Kammern in Suhl.