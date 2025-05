München (dpa/lby) - Etwa 32.000 Auszubildende starten in Bayern in ihre abschließende Prüfungsphase. Für knapp 23.000 Prüflinge in kaufmännischen und verwandten Berufen wie Einzelhandels- und Bankkaufleute gehe es schon am Dienstag los, teilte der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) mit. Eine Woche später schreiben dann mehr als 9.000 Azubis in technischen Berufen ihre Abschlussprüfungen - zum Beispiel angehende Elektroniker oder Industriemechanikerinnen.