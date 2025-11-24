Die Interessengemeinschaft (IG) Heimatgeschichte Oehrtenstock prägt mit ihren derzeit 19 Mitgliedern das Leben im Dorf markant mit. Man denke beispielsweise an die „Oehrenstöcker Heimatblätter“ als gut recherchierte Rückblicke auf das dörfliche Leben in der Zeit vor hundert Jahren und noch früher. Dass diese Publikation in den Fundus des Stadt- und Kreisarchivs aufgenommen wurde beweist deren Bedeutung. Aber auch der begehrte Jahreskalender des Autorentrios Helmer Schneider sowie Jeanette und Mario Hirthe ist eine wichtige Publikation in Sachen Heimatverbundenheit. Oder man denke an die von Helmer Scheider geführten historischen Ortsrundgänge, die großen Zuspruch vor allem bei Oehrenstöcker Neubürgern fanden.