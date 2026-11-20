Wolfsburg - Sollte Volkswagen seine Forderungen in der anstehenden Tarifrunde durchsetzen, drohen den Beschäftigten nach Angaben der IG Metall herbe Einbußen auf dem Konto. Die unterste Entgeltgruppe im VW-Haustarif könnte beim Stundenlohn dann auf dem Niveau des heutigen gesetzlichen Mindestlohns liegen, sagte Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. Der Unterschied sei aber: Der Mindestlohn steige gesetzlich weiter, während der Autobauer Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028 verlange.