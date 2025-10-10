„Das Nachfragen und Warten auf unseren Oehrenstöcker Heimatkalender 2026 hat ein Ende“, erklärte der stellvertretende IG-Vorsitzende, Ortschronist und Autor Helmer Schneider auf der Ortsteilratssitzung am Montagabend. „Die gut gelungenen Exemplare in limitierter Auflage sind jetzt ausgeliefert und an den bekannten Vertriebsstellen zu kaufen.“ Dieser Heimatkalender erscheint seit 16 Jahren und wurde letztmals, wegen Betriebsschließung, von Barthel-Druck Arnstadt produziert.