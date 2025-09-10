Reges Gewusel im Arnstädter Jahn-Stadion. Es wird sich warm gemacht, gedehnt, die Laufschuhe geschnürt. Noch ein paar begrüßende Worte von Franz-Josef Willems, Vorsitzender der Initiative Erfurter Kreuz (IEK), dann erfolgt der Startschuss zur zweiten IEK-Team-Challenge. Rundendrehen für den guten Zweck. Eine Stunde haben die Teams Zeit, möglichst viele Meter „zu fressen“ und sich die dann gewissermaßen vergolden zu lassen. Gewinner sollen alle sein, vor allem aber jene zwei Vereine, für die an diesem Tag auf sportlichem Wege Geld gesammelt wird.