Gera (dpa/th) - In einer brennenden Gartenlaube in Gera hat die Feuerwehr eine tote Person gefunden. Deren Identität sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Am Dienstagabend waren demnach mehrere Notrufe wegen des Brandes im Heckenrosenweg eingegangen. Die Feuerwehr entdeckte dann während des Einsatzes eine leblose Person. Nach der Bergung konnte ein Arzt nur noch den Tod feststellen, wie es hieß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des oder der Toten sowie zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.