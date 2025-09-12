Hildburghausen hat mehr Geschichte, als in ein einzelnes Museum passt – und trotzdem fehlt etwas: ein gemeinsames Bild davon – ja sozusagen eine Vision – was diese Stadt ist und sein kann. Dieser Aspekt wurde neulich im Lesercafé in Bedheim einmal mehr klar, als eine Teilnehmerin vorschlug, die Menschen im Landkreis zu befragen, wie man in der Region in und um Hildburghausen wahre und zukunftsweisende Identität finden können. Der Zündfunke für diese Idee: die Debatte um Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Ja, die Therese, die später bayerische Königin wurde und deren Hochzeit den Startschuss für das Münchner Oktoberfest gab. Eine Leuchtfigur – so sieht es die Hildburghäuser Theresiengesellschaft, die ihr Erbe hebt und aus kleinen Funken schon viele Feuer entfacht hat.