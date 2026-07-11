Benjamin Blümchen (ab 1988) und Bibi Blocksberg (ab 1997)

Der vielleicht berühmteste Elefant, Benjamin Blümchen, und die kleine Hexe Bibi Blocksberg haben zwar zwei getrennte Serien, sie beide wohnen aber in einer Stadt und auch ihre Geschichten beziehungsweise Freunde überschneiden sich. Außerdem wurden Benjamin und Bibi von der gleichen Hörspielautorin erfunden - von Elfie Donnelly.

Gezeichnete Episoden der beiden Klassiker unter den Kinderserien sind aktuell im Abo des Streamingdienstes RTL+ online und zum Download offline verfügbar. Außerdem bieten etwa Joyn, Prime Video und Apple TV Folgen an.

Der kleine Rabe Socke (ab 1998)

Der freche Vogel mit einer einzigen rot-weiß geringelten Socke am Fuß hat viel Unsinn im Kopf, ist vorlaut und ungeschickt. Aber er macht stets alles wieder gut, wenn er Grenzen überschritten hat, und hat das Herz am rechten Fleck.

Die Serie "Der kleine Rabe Socke" ist in der ARD-Mediathek kostenlos online und als Download offline verfügbar.

Die Biene Maja (ab 1975)

Die frechste, mutigste, aber mit Sicherheit berühmteste Biene ist eine Ermutigung an kleine Kinder, immer neugierig, immer lebensfroh alle Abenteuer anzugehen. Mit ihrem Bienen-Freund Willie fügt sich Maja nicht den strengen Regeln ihres Bienenstocks und verlässt ihre Heimat, um die Natur zu erkunden.

Allein schon wegen des allseits bekannten Titelsongs vom legendären Schlagersänger Karel Gott könnte das Schauen der alten, noch gezeichneten Folgen von "Die Biene Maja" als Bildungsauftrag bezeichnet werden - ein Muss für alle Familien, die einen gemeinsamen Ohrwurm für Wanderungen durch die Natur suchen. Bei Prime Video im Abo enthalten, im ZDF-Streamingportal ab 28. August für 30 Tage verfügbar.

Die Schlümpfe (ab 1981)

Sie leben versteckt im Wald, immer auf der Hut vor gemeinen Gestalten, die sie fangen wollen: die Schlümpfe. Die blauen Minis mit unterschiedlichen Charakteren erleben jede Menge Abenteuer unter der Führung von Papa Schlumpf. Die alten Folgen sind bei Apple TV verfügbar.

Wickie und die starken Männer (ab 1974)

Die raubeinigen, aber gutmütigen Wikinger um Häuptling Halvar geraten bei Kaperfahrten auf See immer wieder in ausweglose Situationen. Gut, dass sich der Junge Wickie oft heimlich an Bord schleicht und mitfährt - denn seine Kombinationsgabe und Kreativität retten die starken Männer stets aufs Neue. Zum Leihen und Kaufen bei mehreren Streamingdiensten verfügbar.