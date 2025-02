Drei Jahrzehnte war es im vergangenen Jahr her, dass Dietzhausen ein Ortsteil von Suhl wurde. Seine Bewohner zeichnet eine enge Verbindung zu ihrem Dietzhausen aus, die sich in einer Vielzahl an Aktivitäten ausmachen lässt. Besonderes Herzensprojekt von Ortsteilbürgermeister Norman Kummer ist dabei nach wie vor die Zwecke, deren Belebung er sich nicht nur wünscht, sondern auch aktiv mit Hilfe der Vereine im Ort fördert. So zieht er als erfreuliche Bilanz, dass im vergangenen Jahr 14 Veranstaltungen, von der privaten Feier über Babysachen-Basare bis zur Diskothek, ihr Publikum fanden. Am Ende dieses Jahres könnte sie noch besser ausfallen. Denn bereits jetzt sind schon 15 Buchungen vorgemerkt. Auch die feste Bühne mache sich prima, ebenso die von Karneval- und Kulturverein angeschaffte Kühltheke und der Kühlschrank. Als weiteren Schritt voran bezeichnet Kummer die aufgearbeiteten Türen oder die seitens der Stadt installierte, effizientere Heizung. Als ideal befände er, wenn nun noch die Ausstattung eine bessere wäre. Zwar ist die Zwecke durch ein Hotel-Sponsoring gut mit Biergläsern bestückt, doch fehlt es nach wie vor an Weingläsern, Geschirr und Besteck. Wer auch immer all solche Dinge in seinem Haushalt nicht mehr benötige, könne sie gern der Zwecke überlassen, sagt er. Auch wenn dabei am Ende ein buntes Sammelsurium in den Schränken steht.