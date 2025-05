„Wir haben uns damals gewünscht, dass es zur Tradition wird“, sagt Kristin Bursch, Jugendpflegerin des integrativen Kinder- und Jugendhauses Ilmenau (KBZ) – doch hätten die Akteure zur ersten Idahobit-Aktion im Jahr 2022 noch nicht absehen können, ob das wirklich klappt. Heute, drei Jahre später, steht fest: Der Wunsch hat sich erfüllt. Schon zum vierten Mal feiert Ilmenau bald den Idahobit. Diese englische Abkürzung steht für Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Dabei handelt es sich um einen weltweiten Aktionstag für die LGBTQIA+-Gemeinschaft und gegen Queerefeindlichkeit. Offiziell wird er alljährlich am 17. Mai zelebriert – die Ilmenauer Aktionen sind aber etwas später, am 21. und am 25. Mai.