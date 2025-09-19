Kann man eine legendäre Band wie Queen angemessen covern und dabei sich doch selbst treu bleiben? The Queen Kings wagen genau diesen Spagat und begeistern damit seit Jahren ihr Publikum. „Wir wollen gar keine Look-a-like-Band sein, sondern die Musik von Queen und Freddy Mercury ehren“, sagt Frontmann Sascha Krebs. Der Kulturverein Ichtershausen hatte mit der Verpflichtung der Band für seine diesjährige Wilhelm-Hey-Kulturnacht jedenfalls ein „goldenes Händchen“ bewiesen. Die Klosterkirche war proppenvoll, das Publikum feierte die Musiker schon nach den ersten Tönen und bis zum Schluss begeistert.