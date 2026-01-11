„Jugend in der Bütt“, hieß vor Jahrzehnten eine Sendung aus der Karnevalshochburg Mainz, die sich der Förderung des Büttenrednernachwuchses verschrieben hatte. „Jugend in der Bütt“ könnte auch das Saisonmotto beim Ichtershäuser Carnevalverein (ICV) heißen. Wohl kein anderer Verein im Ilm-Kreis bringt so viele Redner auf die närrische Bühne und schafft dabei den Generationswechsel so spielend wie die Kittchenhäuser Narren.