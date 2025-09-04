Die ICE-Strecke durch den Thüringer Wald muss wegen ihrer vielen Brücken und Tunnel regelmäßig inspiziert und gewartet werden. Das geht nicht ohne Vollsperrung. Pech für Bahnfahrer: ICE-Züge zwischen Erfurt und München werden am kommenden Samstag (6. September) umgeleitet, die Regionalbahnen zwischen Coburg und Erfurt weitgehend durch Busse ersetzt. Gelegenheit für Rettungskräfte, den Ernstfall zu proben. Zuletzt hatten rund 200 Feuerwehrleute aus Thüringen im November 2024 im Tunnel Fleckberg bei Goldisthal die Chance, ihr Vorgehen bei einem Bahnunfall im Tunnel zu proben. Nun gibt es für rund 450 Einsatzkräfte eine Weiterbildung vor Ort im und am Tunnel Baumleite bei Schalkau. Zwischen 6 und 17 Uhr werden die Feuerwehrleute und Hilfskräfte die Rettung von Menschen aus einem verunfallten Regionalzug sowie die Brandbekämpfung im Tunnel üben.