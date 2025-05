Günzburg (dpa/lby) - In Schwaben sind ICE-Lokführer laut einem Medienbericht zweimal in den vergangenen Tagen an dem Bahnhof Günzburg vorbeigefahren, ohne zu halten. Wie die "Augsburger Allgemeine" in ihrer Günzburger Ausgabe berichtet, konnten Pendler und Urlauber an dem geplanten Zwischenhalt nicht ein- oder aussteigen, weil die Fernzüge durch den Bahnhof hindurch rauschten.