Trotzdem gilt Homan als weniger toxisch für die angespannte Situation in Minneapolis. Obwohl der 64-Jährige ebenfalls als Hardliner gilt, der massenhafte Abschiebungen befürwortet, soll er Medienberichten zufolge dem aggressiven Vorgehen der ICE-Behörde in Minneapolis kritisch gegenüberstehen.
Angespanntes Verhältnis zwischen Homan und Noem
US-Heimatschutzministerin Kristi Noem dürfte der abrupte Austausch weniger gefallen. Einer Reporterin des US-Sender CBS News zufolge hatte sie Bovino gefördert und mit der Überwachung der Einwanderungsrazzien beauftragt - zu Homan soll sie dagegen ein angespanntes Verhältnis haben. "Axios" zufolge ist unklar, warum beide nicht miteinander arbeiten können - der Konflikt könnte einen persönlichen Hintergrund haben. Sowohl ICE als auch die Border Patrol unterstehen dem US-Heimatschutzministerium.