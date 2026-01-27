Umstritten ist Homan vor allem wegen seiner Rolle bei der Trennung von Familien in den Jahren 2017 und 2018. Als Teil einer "Nulltoleranz-Politik" wurden Kinder damals ihren Eltern weggenommen, wenn Familien beim irregulären Grenzübertritt in die USA festgenommen wurden. Die Erwachsenen wurden in Abschiebezentren gebracht, während ihre Kinder teils Tausende Kilometer entfernt in Obhut genommen wurden. Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme gab es nicht. Noch Jahre später hatten es nach Angaben der Organisation American Immigration Council Tausende Kinder nicht geschafft, ihre Eltern wiederzufinden.