IAA Mobility: Vier neue E-Autos von VW – Marktstart ab 25.000 Euro geplant

München - Günstigere Modelle, weniger Designexperimente, vertrautere Modellnamen: Vor Beginn der Automesse IAA Mobility zeigt der VW-Konzern, wie im kommenden Jahr der Vorstoß ins elektrische Einstiegssegment gelingen soll. Zwei Tage vor dem offiziellen Ausstellungsstart präsentierte der Hersteller an seinem Messestand die vier neuen E-Modelle von VW, Škoda und Cupra, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen sollen, darunter der ID. Polo, der zu Preisen ab knapp unter 25.000 Euro an den Start gehen soll. Von "einem klaren Fokus auf die E-Mobilität" sprach Konzernchef Oliver Blume laut Mitteilung bei der Vorabpremiere am Messestand.