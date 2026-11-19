Frankfurt/Main - Der Frankfurter Internetknoten-Betreiber DE-CIX rechnet heute durch den offiziellen Start des Videospiels "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) mit einem erhöhten Datenverkehr. "Viele Spieler haben GTA VI bereits seit dem 10. November heruntergeladen", sagte der Chief Technology Officer von DE-CIX, Thomas King. "Entscheidend wird sein, wie viele Downloads noch dazukommen, wie viele Fans bei Livestreams zusehen, und ob zum Start größere Updates anstehen." DE-CIX betreibt Europas größten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den größten Datenaustauschpunkten gehört.