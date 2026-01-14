Was macht den Hype der Serie aus?

Die Chemie zwischen den (stets sexy gefilmten) Hauptdarstellern, über deren sexuelle Orientierung gern spekuliert wird, haut offensichtlich viele Fans um. Die Romantik zwischen zwei Männern begeistert viele, auch wenn es natürlich überhaupt nicht die erste schwule Serie ist (man denke an "Queer as Folk", "Looking", "Heartstopper", "Young Royals", "Uncoupled" und und und).

Wie wird die Serie bewertet?

In der Bewegtbilddatenbank IMDb (Internet Movie Database) bekam die erste Staffel von Nutzerinnen und Nutzern einen Topwert von über 9 (von 10); die Episoden fünf und sechs sogar 9,9 - das sind unglaubliche Werte, die die Serie in eine Sphäre mit Produktionen wie "Breaking Bad", "Chernobyl", "The Wire" oder "Better Call Saul" katapultieren.

Wie analysiert die US-Presse die Serie?

"Die HBO-Serie und ihre Hauptdarsteller genießen etwas Seltenes im Showbusiness", formulierte das "New York Magazine", "einen positiven Pressezyklus, der kein Ende zu nehmen scheint". Die andauernde Relevanz sei erstaunlich. "Die einzigartige Fähigkeit von "Heated Rivalry" ist größtenteils Storries und Williams’ Bereitschaft zu verdanken, immer wieder präsent zu sein und die surreale Freude zu teilen, die wir alle empfinden, wenn wir einer sexy queeren Serie mit zwei weitgehend unbekannten Schauspielern zusehen, die den Anfeindungen der Fox-News-Moderatoren trotzt und Gayle King erröten lässt." King ist eine Moderatorin beim US-Sender CBS.

Memes rund um die Serie fluten die sozialen Medien, machen sogar - wie etwa bei der Comedy-Central-Sendung "The Daily Show" - Donald Trump zum vermeintlichen Fan.

Welche Meinungen gibt es zu der Serie?

Es scheint fast nur Extremmeinungen zu geben. Erotik und Sport sowie gut aussehende Männer (wie etwa auch in den Augen vieler der Schauspieler François Arnaud als Eishockeyspieler Scott Hunter) reichen Millionen Menschen, um sich in die Serie zu verlieben. Kritik gibt es aber am Rande auch. Die Serie verharmlose homophobe Mechanismen in der Gesellschaft, wärme unkritisch toxische Männlichkeit auf und feiere fast schon schwulen Selbsthass, indem sie die Heimlichtuerei der Sportler romantisiere.

Hat der Erfolg der Serie eine politische Komponente?

In Trump-Zeiten, in denen die US-Regierung einen Kampf gegen angeblich zu viel Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion ausgerufen hat, kann der Erfolg der Serie als oppositionelles Kulturphänomen gedeutet werden.

Steht die Serie für eine neue Form der Gleichberechtigung?

Was im klassischen Filmgeschäft oft der Fall war, nämlich junge Frauen auf ihre Sexiness zu reduzieren, geschieht in "Heated Rivalry"-Zeiten mit jungen Männern. Endlich auch, könnte man sagen, wenn man es gutheißt.