Hype um Horrorfilme Wie zwei junge Regisseure Hollywood das Fürchten lehren

Die Zimmer scheinen immer leicht von der Realität abzuweichen. Stühle stehen wild verteilt herum, Möbelstücke versinken teilweise im Boden. Türen erscheinen an Stellen, an denen sie nicht sein sollten, sogar in der Decke. Die Psychologin macht sich auf den Weg, ihren Patienten zu retten und begibt sich dabei selbst in Gefahr.

Immer wieder stellt man sich die Frage, wie man selbst in diesem Labyrinth handeln würde. Für Zuschauer mit schwachen Nerven dürfte "Backrooms" keine leichte Kost sein.

Davon handelt "Obsession"

Ähnliches gilt definitiv für "Obsession", der seit Mitte Mai in den USA läuft. Auch der Film von Curry Barker hat einen Rekord gebrochen: Es ist der umsatzstärkste Film des Studios "Focus Features" aller Zeiten, wie US-Medien berichten. Mit seinem bisherigen Einspielergebnis von mehr als 285 Millionen Dollar toppt er den Kassenschlager des Unternehmens "Downton Abbey" aus 2019. Dabei soll das Budget für den Psychothriller lediglich bei rund 750.000 Dollar gelegen haben.

Der 26-jährige Barker wurde vor allem durch seinen YouTube-Channel "that's a bad idea" bekannt. Dort veröffentlichte er auch seinen ersten Spielfilm, den Horrorfilm "Milk & Serial". In "Obsession" behandelt der amerikanische Regisseur nun Themen wie toxische Liebe und Besitzdenken.

Die Handlung dreht sich um Bear (Michael Johnston), der sich nicht traut, seinem Schwarm Nikki (Inde Navarrette) seine Liebe zu gestehen. Er nutzt einen magischen Gegenstand aus einem Kuriositätenladen, der ihm seinen Wunsch erfüllt, dass Nikki ihn mehr liebt als alles andere auf der Welt. Doch es dauert nicht lange, bis Bear seinen Wunsch bereut, denn Nikki entwickelt eine krankhafte Besessenheit.

Erst subtil, dann immer brutaler

Zwar beruht "Obsession" auf einer vertrauten Idee: Ein Traum verwandelt sich in einen Alptraum. Barker inszeniert dieses Szenario jedoch erfrischend unterhaltsam, zunächst subtil und dann immer brutaler und blutiger mit vielen Schockmomenten. So stellt er auch die Besessenheit Nikkis anfangs als ambivalent dar.

In einigen Momenten wirkt es so, als würde sie sich innerlich gegen ihre "Verwandlung" wehren, dann wiederum grinst sie angsteinflößend in die Kamera. Schauspielerin Navarrette verkörpert diese Rolle so überzeugend, dass man sich als Zuschauer nicht ganz sicher ist, was man von ihr halten soll - oder was sie wohl als Nächstes tut. Und Barker zeigt auch: Es braucht nicht immer ein großes Budget, sondern vor allem originelle Ideen.