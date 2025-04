Hygiene-Mängel?: Nach Recherche: Kaufland tauscht Führung zweier Filialen aus

Neckarsulm - Nach Berichten über Unregelmäßigkeiten bei der Hygiene hat die Handelskette Kaufland Führungspersonal in zwei Märkten ausgetauscht. Konkret geht es um Filialen im oberbayerischen Bad Tölz und im saarländischen Homburg, in denen es nach Recherche des Nachrichtenmagazins "Stern" und des Senders RTL Mängel gegeben haben soll. Dort sei man bereits mit einer neuen Führung im Einsatz, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. "Die Darstellungen in dem Bericht entsprechen in keiner Weise unseren strengen Vorgaben im Umgang mit Lebensmitteln sowie für Sauberkeit und Hygiene".