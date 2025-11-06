Der rosa Elefant im Raum – das Thema, über das nicht gesprochen wird – ist an diesem Abend naturgemäß blau gefärbt. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke findet beim Vortrag von Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer in Suhl nur einmal Erwähnung: In dem Zusammenhang, dass Höcke als demokratisch gewählter Politiker, dessen Sicherheit bedroht wird, selbstverständlich Personenschutz bekommt. Dabei lautet das Thema der von der Volkshochschule organisierten Veranstaltung doch: „Hybride Bedrohungen – Feinde von außen und von innen“.