Lindenfels (dpa/lhe) - Einbrechen macht wohl hungrig. Ganoven sind nach Polizeiangaben in Lindenfels im Kreis Bergstraße in ein Schwimmbad eingestiegen und haben sich in der Küche Nudeln gekocht. Zu ihrer Mahlzeit hätten sie Wodka getrunken, heißt es bei der Polizei. Sie seien vermutlich über ein Fenster eingebrochen und hätten Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Polizei bittet nach dem am Mittwoch bemerkten Einbruch um Hinweise.