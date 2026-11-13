Die einheimische Vogelwelt ist bekanntlich nicht so farbenprächtig wie die Exoten, die sich manche Tierliebhaber in ihren vier Wänden halten. Im Herbstgrau der letzten Tage fielen die beiden kunterbunten Vögel noch mal so sehr auf, die sich seit dem 9. November täglich am Meininger Kindergarten „Storchennest“ An der Heuleite auf ihrer Futtersuche einfinden. Warum sie gerade dort absteigen? Wer weiß das schon. Einfangen lassen sich die beiden Rosella-Sittiche, die im schönsten Rot, Gelb und Blau leuchten, leider nicht. Ganz sicher ist das schmucke Pärchen irgendwo gemeinsam ausgebüxt. Doch wegen der feuchtkalten Witterung sollten die beiden schleunigst wieder in ihre heimischen vier Wände zurückkehren, um nicht Leib und Leben in Gefahr zu bringen. Wer vermisst seine gefiederten Freunde oder weiß, wo die beiden entfleucht sein könnten? Hinweise nimmt das Tierheim Rohrer Berg in Meiningen entgegen, Telefon 03693-478460, oder der Tierschutzverein unter der Mailadresse info@tierschutzverein-meiningen.de