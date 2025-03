Ob Kleinspitz oder Deutsche Dogge – im Hundesportverein Tiefenort sind alle Hunderassen und -größen willkommen. Der Verein, der auf eine über 60-jährige Geschichte zurückblicken kann, bietet für alle interessierten Hundebesitzer Trainingseinheiten an und kümmert sich um die Jugendarbeit. Im Mittelpunkt steht dabei das Motto „Der Hund muss nicht lernen zu folgen, sondern der Mensch muss lernen zu führen.“ Sozialisierung, Grundgehorsam und artgerechte Auslastung gehören genauso dazu wie Ausbildungen zum Fährtenhund oder Schutzhund. Zudem gibt es sportliche Sparten. Was sich zum Beispiel hinter dem Hundesport Rally Obedience verbirgt, konnten sich Mitglieder des Rotary-Clubs Bad Salzungen bei einem Besuch auf dem Hundeplatz in Tiefenort anschauen. Im Gepäck hatten sie eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Das Geld kann der Hundesportverein Tiefenort sehr gut gebrauchen, denn der Maßnahmenplan für dieses Jahr ist lang. Trainer müssen weiter- und ausgebildet, Trainingsgeräte angeschafft, die Ausstattung des Hundeplatzes erweitert oder der Zaun repariert werden. Ein weiteres nachhaltiges Projekt – zuletzt hat der Verein dank Fördermitteln der Regionalen Aktions-Gruppe (RAG) „Leader“ in eine Photovoltaikanlage investieren können – ist die geplante Regenwasserauffang- und Filteranlage für eine Wasserversorgung. „Wir sind für die Spende sehr dankbar“, sagte Vereinsvorsitzender Ralf Rubisch. Das Geld soll auch für die Jugendarbeit genutzt werden. In der Jugendgruppe will man den Umgang mit Hunden fördern. Hier geht es darum, Kindern die Körpersprache des Hundes zu erklären, um das Verhalten des Hundes besser einordnen und verstehen zu können. „Wir denken, dass wir mit unserem Verein einen wichtigen kulturellen und sozialen Beitrag zum Wohle unseres Miteinanders leisten“, betonte Ralf Rubisch. Die drei Mitglieder des Rotary-Clubs, die zum Vor-Ort-Termin gekommen waren, zeigten sich beeindruckt von dem breit gefächerten Angebot.