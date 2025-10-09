Anfang September traf sich die deutsche Hundesport-Elite zur „Deutschen Meisterschaft und Jugendmeisterschaft im Turnierhundesport“ in Bitz (Baden-Württemberg). Mit dabei waren auch Oskar Wagner (9 Jahre) mit seinem Hund Chase und Leonie Stieler (14) mit ihren Hunden Lucy und Jacky aus dem Haseltal. Herrchen, Frauchen und die Tiere trainieren beim Hundesportverein Steinbach-Hallenberg – und das offenbar erfolgreich.