Wer sich am Sonntag in Richtung des Sportplatzes in Oehrenstock bewegt hat, der hat es schon von Weitem gehört: Hier ist heute mächtig was los. Doch was da zu hören ist, sind nicht etwa Fans, die ihren SV 08 Oehrenstock anfeuern. Kein Wunder, gibt es hier doch keine aktive Fußballmannschaft mehr. Vielmehr ist lautes Bellen zu hören.