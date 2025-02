Anchorage - Alaskas berühmtes Hundeschlittenrennen leidet unter Schneemangel. Zum viertel Mal in seiner über 50-jährigen Geschichte haben die Veranstalter nun den Startort verschieben müssen. Das Wettrennen sollte ursprünglich am 2. März in dem traditionellen Iditarod-Startort Willow beginnen. Stattdessen sollen die über 30 Schlittenteams einen Tag später und 500 Kilometer weiter nördlich in der Stadt Fairbanks an den Start gehen.