Hunderttausende erwartet Landesgartenschau eröffnet - was Voigt den Besuchern rät

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Bei schönstem Wetter ist im Eichsfeld die Landesgartenschau eröffnet worden. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt war bei der feierlichen Eröffnung dabei und hatte für die Besucherinnen und Besucher einen Rat: "Bitte, nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie langsam, schauen Sie hin, schauen Sie, was hier aufgebaut worden ist", sagte der CDU-Politiker. Leinefelde-Worbis mache Thüringen stolz, sagte der Regierungschef.