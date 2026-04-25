 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Landesgartenschau eröffnet - was Voigt den Besuchern rät

Hunderttausende erwartet Landesgartenschau eröffnet - was Voigt den Besuchern rät

Mit Konzerten, Kursen und fast 1.700 Veranstaltungen lädt die Landesgartenschau im Eichsfeld Besucher bis Oktober ein. Ministerpräsident Voigt hatte zur Eröffnung einen Tipp.

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Bei schönstem Wetter ist im Eichsfeld die Landesgartenschau eröffnet worden. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt war bei der feierlichen Eröffnung dabei und hatte für die Besucherinnen und Besucher einen Rat: "Bitte, nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie langsam, schauen Sie hin, schauen Sie, was hier aufgebaut worden ist", sagte der CDU-Politiker. Leinefelde-Worbis mache Thüringen stolz, sagte der Regierungschef.

Nach der Werbung weiterlesen

Unter dem Motto "Aussöhnung zwischen Stadt und Landschaft" werden bis zum 11. Oktober rund 325.000 Besucher in der Stadt erwartet. Bereits im Vorverkauf gingen Tausende Dauerkarten und mehr als 12.000 Tageskarten weg. Mit fast 1.700 Veranstaltungen bietet die Landesgartenschau Konzerte, Kurse und mehr.