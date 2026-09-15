Hundertjährige: Japan zählt erstmals mehr als 100.000 Hundertjährige

Tokio - In Japan ist die Zahl der Hundertjährigen erstmals über die Rekordmarke von 100.000 Menschen gestiegen. Insgesamt 107.677 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren zählt die nach Deutschland viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt inzwischen. Das seien 7.914 Menschen mehr als ein Jahr zuvor, gab das Gesundheitsministerium in Tokio bekannt. "Wir freuen uns, dass viele Menschen dank der Fortschritte in der Medizintechnik länger leben und aktiv bleiben", sagte Gesundheitsminister Kenichiro Ueno vor der Presse.