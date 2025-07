Hunderte Polizisten im Einsatz Illegale Online-Sportwetten - Razzia gegen mutmaßliche Bande

München - Der Münchner Polizei ist nach eigener Einschätzung ein "bedeutender Schlag" im Kampf gegen illegale Sportwetten im Internet gelungen. Fast 950 Polizisten hätten am Mittwoch in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und dem Saarland, aber auch in Österreich, Spanien und Malta 162 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, sagte Guido Rissmann von der Münchner Kriminalpolizei. Festnahmen gab es den Angaben zufolge allerdings nicht. Laut Staatsanwaltschaft liegt bei keinem der Verdächtigen ein Haftgrund wie Fluchtgefahr vor.