Zwei Monate und 22 Tage nach dem fünfjährigen Firmenbestehen betritt Wigbert Kraus zwei Minuten nach 9 Uhr die Eingangsschleuse der Hundebetreuung „GiCo“ von Cornelia Schmidt. „Sind Sie ein Hundemensch?“, fragt ihn der Reporter, als Kraus auf der privaten Terrasse der Hausherrin bei Kaffee und Kuchen angekommen ist. Seine Antwort: „Nein. Ich bin Naturfreund und habe Hühner bei mir zuhause mitten in Eisenach. Das Problem mit dem Hund ist, der will raus, der will Freiheit, das muss man ihm bieten. Wenn ich einen Hund habe, will ich ihm auch Auslauf geben können. Diese Verantwortung will ich erfüllen. Ein Tier ist Verantwortung. Für einen Hund bin ich zu viel unterwegs.“